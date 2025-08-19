Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses promove Atelier Musical Infantil
Estão abertas as inscrições para o Atelier Musical Infantil promovido pela Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses.
O atelier destina-se a crianças entre os 3 e os 5 anos de idade, proporcionando uma introdução divertida e educativa ao mundo da música, através de jogos, ritmos, canções e instrumentos adaptados à faixa etária.
Incentivá-las a cantar, percutir, dançar, tocar instrumentos e explorar sons ou escutar vários estilos musicais são alguns dos nossos objectivos das sessões.
Os jogos, as histórias e as canções melódico-rítmicas são o veículo que as conduzem à exploração sonora e queremos, por isso, que as crianças explorem os mundos ao seu redor, incentivando os seus pontos fortes, interesses e curiosidade. Banda Municipal do Funchal - Artistas Funchalenses