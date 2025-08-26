Centro Social e Paroquial de São Bento apoia mais de mil idosos

O Centro Social e Paroquial São Bento da Ribeira Brava apoia actualmente, nas suas diferentes valências, 1.166 idosos.

A Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) inaugurada em 1996 recebeu, esta tarde, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido.

Acompanhada pela presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves, Paula Margarido visitou a residência para idosos 'Casa São Francisco' e a Unidade de Alzheimer 'O Dragoeiro', uma unidade de internamento e centro de dia especializado para pessoas com Alzheimer.

A governante enalteceu o trabalho e empenho de toda a equipa ao serviço do Centro Social e Paroquial São Bento da Ribeira Brava. Ao director da instituição, padre Bernardino Trindade, agradeceu também a colaboração com o Governo Regional na salvaguarda do bem-estar e da saúde dos mais frágeis.

O Centro Social e Paroquial São Bento da Ribeira Brava tem como missão "garantir aos cidadãos o direito a uma vida humanamente digna, através da prestação de cuidados globais individualizados".

A IPSS, apoiada pelo Governo Regional, através do ISSM sob a tutela da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, desenvolve inúmeras valências. Entre elas, Serviço de Apoio Domiciliário, Estrutura Residencial para Idosos, com lar e residência, e serviço de fornecimento de refeições no Porto Moniz, Ribeira Brava, Ponta do Sol, Câmara de Lobos, São Martinho e Santo António, no Funchal.

Para além destas respostas, o Centro Social e Paroquial dispõe ainda de centros de convívio, no Campanário, Furna e Serra de Água, de uma Casa de Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e, conforme já referido, da Unidade de Internamento e Centro de Dia Especializado para pessoas portadoras da doença de Alzheimer.