Emanuel Bento apresenta livro em São Vicente

Depois de ter sido apresentado, pelo reitor da UMa, Sílvio Fernandes, no Museu de Imprensa, em Câmara de Lobos, no final do ano passado e, posteriormente, na 4.ª edição da Semana da Cultura da Ribeira Brava, que decorreu entre 25 de Abril e 2 de Maio, pelas palavras de Vítor Sousa, também ele autor madeirense, a obra ‘Apenas o Largo Silêncio’, livro de poesia de Emanuel Bento, ex-jornalista do DIÁRIO, faz parte do programa das Festas de São Vicente, onde, será apresentado, pelo próprio autor, na Biblioteca Municipal, na terça-feira, 26 de Agosto, pelas 11 horas.

Esta é a obra número 2 da Colecção ‘Poiesis’ da Fraternitas, que iniciou a sua actividade, no Funchal, em 2019, estando associada ao EIPOEMA – Encontro Internacional de Poesia de Macaronésia, que já vão para a VIII edição e cujos encontros se realizam, por norma, anualmente em casa um dos arquipélagos da Macaronésia (Açores/Madeira/Canárias/Cabo Verde), em que o autor participou nos últimos três anos.

Nesta selecção de 50 poemas que o autor escolheu do vasto espólio ainda para publicação, no que é, recorde-se, o seu primeiro livro impresso, encontra-se bem presente a ideia de logos grego (palavra + pensamento) que caracteriza o ser humano e, sobretudo, lhe permite a reflexão sobre o mundo e a sua própria condição, num exercício que mostra a respiração do próprio mundo, do que nos rodeia e somos, como também os dilemas que diariamente enfrentamos enquanto caminhamos na Terra.

O autor tem em curso um segundo livro de poesia, a incluir igualmente na Colecção ‘Poiesis’ da Fraternitas e que será apresentado no final deste ano.