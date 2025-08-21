Mais de 9 mil residentes no Funchal beneficiaram de apoios do IASAÚDE

O Governo Regional da Madeira aproveitou o Dia da Cidade do Funchal para revelar o número de beneficiários dos apoios concedidos pelo Instituto de Administração da Saúde (IASaúde) no concelho. De acordo com a tutela, são cerca de 9.100 residentes

"O investimento abrange crianças, jovens e seniores, garantindo saúde e bem-estar de forma equitativa e eficaz", destaca o IASaúde, em comunicado de imprensa.

A mesma nota passa a enumerar os beneficiários, consoante o tipo de apoio atribuído.

Através do 'Kit Bebé', foram atribuídos mais de 5.400 cartões a famílias residentes, "permitindo responder a despesas essenciais nos primeiros meses de vida das crianças".

Na área da saúde visual, o programa '+Visão' apoiou mais de 2.900 beneficiários no concelho. "Entre estes, 1.500 são crianças e jovens e 1.400 são seniores com menores rendimentos", detalha a nota.

Já o programa '+Sorriso' conta com mais de 800 crianças e jovens inscritos, garantindo o acesso a cuidados ortodônticos.

O IASaúde realça ainda que na sua sede, na Rua das Pretas, são realizados, em média, mais de 300 atendimentos por dia, entre pedidos de esclarecimento, entregas de documentação e processos de reembolso.