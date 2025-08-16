Seis idosos morrem em incêndio no lar da Misericórdia de Mirandela
Seis idosos morreram esta noite, num lar da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, na sequência de um incêndio, adiantou à agência Lusa o provedor da instituição.
Segundo Adérito Gomes, o incêndio terá começado num "colchão anti-escaras", num quarto com três utentes, que acabaram por morrer. Outros três, devido à inalação de fumo e a problemas respiratórios, também não conseguiram resistir.
O incêndio aconteceu no lar Bom Samaritano, onde residem 89 idosos. Esteve confinado apenas ao quarto onde deflagrou, mas todo o edifício ficou cheio de fumo.
Alguns utentes tiveram de ser transportados para os hospitais de Mirandela, Macedo de Cavaleiros e Bragança, disse à Lusa o provedor. Os restantes estão a ser encaminhados para outros lares da instituição.
O incêndio deflagrou por volta das cinco da manhã e foram as três funcionárias que estavam ao serviço que deram o alerta.