Sismo de magnitude 3.8 registado a oeste da Madeira

IPMA

A rede sísmica nacional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou na madrugada deste sábado, 23 de Agosto, um sismo de magnitude 3.8 na escala de Richter, com epicentro localizado a cerca de 230 quilómetros a oeste do arquipélago da Madeira.

De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA, o abalo ocorreu às 05h18 (hora UTC), a uma profundidade de 10 quilómetros no Oceano Atlântico, não tendo sido sentida em terra. 

O registo surge menos de 24 horas após outro sismo na Região. Pelas 08h02 (UTC) de ontem, foi registado um sismo de magnitude 2.6, a 34 quilómetros de profundidade, a este de Porto Santo.

