PS quer fazer mais para responder às novas necessidades de Machico
Está formalizada a candidatura do PS a Machico, com a entrega das listas, esta manhã, no Tribunal de Santa Cruz. O lema é 'Renovar pelas Pessoas', sendo a lista à Câmara Municipal encabeçada por Hugo Marques, que, na ocasião, destacou o objectivo de fazer mais e melhor por Machico, indo ao encontro das novas necessidades que surgem no concelho.
“Esta é uma lista que conta com todas aquelas pessoas que se predispõem a trabalhar em prol do futuro de Machico. Conseguimos reunir aqui um grupo de pessoas que têm a disponibilidade e a capacidade de fazer Machico crescer, que é o que nós defendemos e queremos”, sublinhou o candidato à presidência da autarquia.
O cabeça-de-lista explicou que o lema da renovação não é para ser encarado como uma rutura com o passado, mas, simplesmente, para “dar outra resposta àquilo que são as novas exigências de hoje”, com as prioridades na habitação, mobilidade e rendimentos. “É para isso que estamos aqui para trabalhar”, asseverou.
Hugo Marques é o candidato à Câmara de Machico e a lista para a Assembleia Municipal é liderada por João Bosco, tendo Mónica Vieira como mandatária. Pedro Viveiros é o candidato à Junta de Freguesia de Machico, Magno Mendonça à de Água de Pena, Emanuel Santos à do Caniçal, João Paulo Mendes à do Porto da Cruz e Gabriel Gouveia à de Santo António da Serra.