"Obrigado, doutora Filomena"

Chegou, hoje, ao fim o ‘turno’ de Filomena Mina, médica de família, no Centro de Saúde do Santo da Serra (Machico).

Este turno durou 40 anos - de trabalho, dedicação e verdadeira cultura de proximidade com os utentes - que sempre fez questão de conhecer e, quando a situação assim o impunha, ligar a avisar da data de uma consulta esquecida ou de uma vacina em falta.

Como forma de retribuição, um grupo de colegas e pacientes da freguesia de Santo António da Serra (num total de mais de 150 pessoas) resolveu surpreender a “incansável doutora Filomena".

Esta sexta-feira (os cerca de 60 que conseguiram estar presentes) juntaram-se à saída do serviço, para agradecer, entregar flores e um colar com uma medalha gravada. Por entre beijinhos, braços, gargalhadas e olhares emocionados, sobressai o sentimento inscrito no pingente em forma de coração: "Obrigado. Santo da Serra".

Uma homenagem singela – mas sentida – que o DIÁRIO foi convidado a testemunhar:

Percorra a galeria para ver mais fotos da despedida da médica do Santo, Filomena Mina: