IL critica inacção do executivo de Machico na gestão do estacionamento
A candidatura da Iniciativa Liberal (IL) à Câmara Municipal de Machico criticou, hoje, a gestão do estacionamento naquela localidade, por parte do executivo socialista.
Em comunicado de imprensa, os liberais notam que "o actual executivo municipal de Machico, liderado pelo Partido Socialista, e o seu candidato à Câmara anunciaram recentemente a criação de um parque de estacionamento subterrâneo no parque Jardim da Graça, como solução para a falta de lugares na baixa da cidade".
Contudo, realçam que Machico "já dispõe de um parque de estacionamento na estação de camionagem", infra-estrutura esta que "conta com dois pisos um destinado exclusivamente a funcionários municipais e outro concessionado a uma empresa de rent-a-car, que nunca foram colocados ao serviço da população".
Para a Iniciativa Liberal, “esta postura revela incoerência e falta de gestão eficiente dos recursos existentes".
"Reconhecer publicamente que Machico enfrenta sérios problemas de estacionamento e, ao mesmo tempo, manter infra-estruturas subutilizadas, é desperdiçar soluções imediatas e penalizar quem vive e trabalha no concelho”, afirma António Nóbrega, candidato liberal à Câmara Municipal de Machico.
“Antes de prometer novas obras, é fundamental optimizar o que já existe, garantindo que os recursos públicos são usados de forma responsável, transparente e em benefício direto da população”, acrescenta o cabeça-de-lista da IL.