Mãe pede ajuda para identificar condutor que atropelou menino na Ribeira Brava
Uma criança de 11 anos foi atropelada na noite de ontem na vila da Ribeira Brava.
Segundo a mãe da criança, o menino estava a andar de bicicleta, quando foi atingido por um carro, pelas 20h40.
Andreína Correia diz que o condutor não prestou assistência à criança e que o filho correu até casa para pedir ajuda.
Foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa viatura particular, onde verificaram que a criança tinha fractura num braço.
A mãe pede a quem tenha presenciado este acidente para entrar em contacto com a Polícia de Segurança Pública, a fim de identificar o culpado.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo