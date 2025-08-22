 DNOTICIAS.PT
Mãe pede ajuda para identificar condutor que atropelou menino na Ribeira Brava

Uma criança de 11 anos foi atropelada na noite de ontem na vila da Ribeira Brava.

Segundo a mãe da criança, o menino estava a andar de bicicleta, quando foi atingido por um carro, pelas 20h40.

Andreína Correia diz que o condutor não prestou assistência à criança e que o filho correu até casa para pedir ajuda.

Foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa viatura particular, onde verificaram que a criança tinha fractura num braço.

A mãe pede a quem tenha presenciado este acidente para entrar em contacto com a Polícia de Segurança Pública, a fim de identificar o culpado.

