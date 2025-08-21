"Requalificação do antigo cemitério de Machico não pode ser tratada com leveza", diz IL

“É com perplexidade que assistimos à proposta apresentada pelo PSD que pretende liderar os destinos da autarquia", afirmou hoje António Nóbrega, candidato à Câmara de Machico pela Iniciativa Liberal (IL), que reagia assim ao plano divulgado pela candidatura encabeçada por Luís Ferreira para aquele espaço.

"O que foi divulgado como plano para o antigo cemitério de Machico não passa de um croqui simplório, desprovido de estudo, visão ou respeito pelo valor histórico e simbólico daquele espaço. Num território onde a memória colectiva é um dos pilares da identidade local, não se pode aceitar que um lugar tão sensível seja tratado com tamanha ligeireza”, sublinha o candidato dos liberais.

Em alternativa, António Nóbrega propõe "transformar o cemitério num jardim memorial", aproveitando para transferir para esse mesmo espaço o monumento aos antigos combatentes, actualmente localizado no Parque Jardim da Graça. "Sinalética interpretativa, zonas de contemplação e restauro dos elementos históricos" são outros dos elementos que constam do propostas da IL.

Os liberais defendem que o antigo cemitério de Machico deve ser "um espaço que não banalize a morte, mas que celebre a vida e a memória. Um lugar onde se possa aprender, reflectir e homenagear".

O Antigo Cemitério de Machico não é apenas um conjunto de túmulos antigos, neste momento maltratado, com vegetação invasiva e desprezado. É um espaço de silêncio, de homenagem e de história. Ali repousam gerações que construíram a alma de Machico. Qualquer intervenção exige mais do que linhas soltas num papel, exige investigação, escuta ativa da comunidade e uma proposta que una preservação, dignidade e integração urbana António Nóbrega, IL

Para a Iniciativa Liberal, a requalificação deste espaço deve começar por um "levantamento histórico rigoroso, envolvendo especialistas em património, arqueologia e urbanismo" e incluir ainda a consulta pública, de modo a "ouvir os residentes, os familiares, os historiadores locais".

"Só assim se poderá construir uma proposta que respeite o passado e projecte o futuro com sensibilidade", reforça a IL.