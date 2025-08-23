Concluída a instalação da barreira de protecção na zona dos Maroços em Machico

Está concluída a instalação da barreira dinâmica de protecção contra a queda de blocos rochosos na zona dos Maroços, na Ribeira Grande, em Machico.

O projecto, que representa um investimento municipal na ordem dos 215 mil euros, visa "salvaguardar as habitações próximas e reforçar a segurança da população", conforme sublinha a autarquia.

Foram colocadas 19 peças, com cerca de 600 kg e 4 metros de altura cada, numa área de difícil acesso. A barreira conta com uma extensão de 170 metros, integra tecnologia avançada e possui capacidade para absorver impactos até 1500 kJ.

Tendo em conta a complexidade da instalação, a autarquia teve de recorrer a um helicóptero para proceder ao transporte de materiais.