Polícia do Dubai recupera diamante roubado avaliado em 25 milhões de dólares

A polícia do Dubai anunciou hoje que deteve três homens e recuperou um diamante rosa raro, avaliado em 25 milhões de dólares, poucas horas depois do roubo.

A polícia indicou que os ladrões pediram a um vendedor de diamantes que levasse a pedra preciosa a uma vila para um suposto cliente, de acordo com comunicado divulgado pela agência de notícias dos Emirados, WAM.

Assim que o vendedor chegou ao local, os alegados criminosos roubaram o diamante de 25 milhões de dólares (cerca de 21 milhões de euros), acrescentou.

Em menos de oito horas, três pessoas oriundas de um país asiático não especificado foram detidas através, nomeadamente, da "utilização das mais recentes tecnologias de inteligência artificial", referiu a WAM na mesma nota.

Vídeos partilhados pelo gabinete de comunicação social do Dubai mostraram três homens, com os rostos desfocados, na sequência da detenção, bem como imagens de vigilância do bando.

O Dubai é tido como um importante centro para o comércio de diamantes.

Os Emirados Árabes Unidos destacam regularmente a segurança existente no território.