Polícia no limite. Esquadras com apenas um agente, zona oeste da ilha da Madeira com períodos sem patrulhamento nocturno, investigação criminal suspensa e concelhos desguarnecidos. Numa altura de grande requisição de serviços remunerados para policiamento em eventos, muitos “metem baixa porque já não aguentam” e a PSP perde capacidade de resposta, aponta o sindicalista Paulo Jardim. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 6.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Bilhetes a bordo vão ficar mais caros. Subidas de 5 cêntimos nas carreiras municipais e de 10 cêntimos no Aerobus. Actualização do sistema tarifário contempla ainda o Passe Social Colaborador, que prevê viagens grátis para funcionários e reformados das transportadoras.

Quando o mar era a pista da 'Aquila Airways'. Mais de 68 mil passageiros do Reino Unido desembarcaram na baía do Funchal, nos anos 50. Novo acervo de 190 fotografias transporta-nos até ao tempo dos hidroaviões.

Fique também a saber que SESARAM adquire aparelho inovador e pioneiro no país. Novo sistema para diagnóstico, planeamento cirúrgico e reabilitação de doentes com lesões cerebrais custou 800 mil euros e já equipa o Serviço de Neurocirurgia.

E, por fim, Pobreza escondida ensombra a Sé. Idosos e pessoas sem-abrigo são as prioridades sociais. * Albuquerque promete ligação Quebradas-Caniço.

