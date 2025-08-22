Preços dos combustíveis vão descer muito ligeiramente na Madeira

Os preços dos combustíveis vão baixar muito ligeiramente a partir da próxima semana, com a descida a ser mais significativa no gasóleo do que na gasolina.

O despacho governamental que homologa os preços máximos de venda ao público dos principais combustíveis na Região Autónoma da Madeira foi já publicado no Jornal da RAM.

A gasolina super sem chumbo de 95 octanas, cujo preço por litro está fixado em 1,575 euros, vai descer abaixo de meio cêntimo (0,4 cêntimos mais precisamente), a partir das 00h00 da próxima segunda-feira.

Cada litro passará a custar 1,571 euros por litro, o que significa uma poupança de 20 cêntimos num abastecimento de 50 litros de gasolina 95 octanas.

Apesar de igualmente ligeira, o gasóleo terá uma redução significativamente mais acentuada do que a gasolina. Cada litro custa actualmente 1,440 euros e a partir de segunda-feira, diminuirá 1,6 cêntimos, fixando-se nos 1,424 euros.

Contas feitas, tal representará uma poupança de 80 cêntimos em cada abastecimento de 50 litros.

Tal como o gasóleo rodoviário, o gasóleo colorido e marcado terá uma diminuição do preço por litro na mesma ordem de grandeza (1,6 cêntimos), diminuindo de 0,974 para 0,958 euros por litro.

Os novos preços reflectem a alteração da taxa do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) em vigor na RAM, alterada pelo Governo Regional de modo a conciliar “a protecção do ambiente com as necessidades de apoio às famílias e às empresas no domínio energético”, de acordo com a Portaria n.º 429/2025, hoje publicada no JORAM.