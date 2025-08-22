Benfica - Tondela este sábado no Estádio da Luz sob arbitragem de Anzhony Rodrigues

O árbitro madeirense da 1.ª categoria da arbitragem nacional Anzhony Rodrigues vai dirigir a arbitragem do jogo entre o Benfica e o Tondela este sábado, 23 de Agosto.

O Benfica, com três pontos, recebe o Tondela, sem pontuar, às 20h30 deste sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa, na terceira jornada da I Liga de futebol.

A equipa de arbitragem conta ainda com Andreia Sousa e David Soares como árbitros assistentes, António Nobre como quarto árbitro, Rui Costa como vídeo árbitro assistente (VAR) e Carlos Campos como assistente do vídeo árbitro assistente (AVAR).

Anzhony Rodrigues é o único associado da Associação de Futebol da Madeira apto a apitar jogos da I Liga de Futebol, após ter sido promovido em Junho de 2024. De acordo com os dados da Liga Portugal, o árbitro madeirense de 37 anos foi responsável por mostrar 94 cartões amarelos, 3 duplos amarelos e 5 vermelhos directos na última época.