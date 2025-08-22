Bruno Lage pretende ver Benfica a vencer e pede mais tempo para convencer

O treinador Bruno Lage assumiu hoje que a prioridade atual do Benfica é vencer, e depois terão tempo para convencer, antes da receção ao Tondela, para a terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Roma e Pavia não se fizeram num dia. Neste momento, temos de vencer. Depois, vamos ter tempo para convencer. O resultado está em primeiro lugar e tenho total confiança. Fizemos um arranque muito positivo na época e estamos satisfeitos, mas sabemos que temos de dar todos muito mais", afirmou o técnico 'encarnado'.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo, no centro de treinos do Benfica, no Seixal, Bruno Lage frisou a ideia de que o jogo mais importante "é o próximo", apesar de estar a meio do play-off da Liga dos Campeões, diante do Fenerbahçe.

"A Liga dos Campeões é importante, traz prestígio aos jogadores e ao clube, muito importante também financeiramente e estrategicamente. Na época passada, nós chegámos aos oitavos de final, fomos a equipa portuguesa que mais pontos fez no ranking da UEFA, batemos recordes de receita, mas não fomos campeões. O foco total tem de ser no jogo com o Tondela, há três pontos que queremos vencer e nós temos muitas coisas a perder neste tipo de jogo", apontou o treinador, de 49 anos.

Sendo o campeonato nacional o maior objetivo da temporada benfiquista, Bruno Lage pretende que as 'águias' apresentem no Estádio da Luz "foco, concentração, determinação, empenho e agressividade", deixando elogios à equipa de Ivo Vieira.

"[O Tondela] É uma equipa que tem um treinador muito experiente, o Ivo tem feito sempre bons trabalhos. Os dois resultados anteriores são enganadores. A equipa apresenta uma forma de jogar muito interessante, muito forte na construção, com três homens na frente a atacar a profundidade e o ponta de lança tem um registo interessante de golos. Temos de estar focados e empenhados para vencer", disse.

O Benfica ainda não sofreu golos nos cinco jogos oficiais realizados, mas conta só seis tentos marcados, o pior registo ofensivo desde 2010/11, um fator que Bruno Lage desvalorizou, e assegurando Aktürkoglu de "cabeça, corpo e alma" no clube.

"O Aktürkoglu está muito feliz, de cabeça, corpo e alma no Benfica. Se assim não fosse, não tinha feito o início de época que fez e o jogo que fez com o Fenerbahçe. Há uma proposta e está nas mãos do presidente. O que sinto é que o jogador quer ajudar a equipa a vencer jogos, como fez com o Fenerbahçe", concluiu o treinador.

O Benfica, com três pontos num duelo, recebe o Tondela, sem pontuar após duas rondas, às 20:30 de sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa, na terceira jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de Anzhony Rodrigues, da associação da Madeira.