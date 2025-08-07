Madeirense Anzhony Rodrigues na arbitragem do SK Rapid - Dundee United hoje em Viena

O árbitro madeirense da 1.ª categoria da arbitragem nacional Anzhony Rodrigues vai integrar a equipa de arbitragem liderada por Luís Godinho, que vai dirigir esta quinta-feira, 7 de Agosto, o jogo entre os austríacos do SK Rapid e os escoceses do Dundee United.

O encontro da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência da UEFA está agendado para as 20 horas locais (19h em Lisboa), no Estádio Allianz Stadion, em Viena, na Áustria.

A equipa de arbitragem totalmente lusa conta ainda com Pedro Almeida Gonçalo e Nuno Soares Vaz Freire como árbitros assistentes, André Narciso como vídeo árbitro assistente (VAR) e Ricardo Baixinho como assistente do vídeo árbitro assistente (AVAR).

Anzhony Rodrigues é o único associado da Associação de Futebol da Madeira apto a apitar jogos da I Liga de Futebol, após ter sido promovido em Junho de 2024. De acordo com os dados da Liga Portugal, o árbitro madeirense de 37 anos foi responsável por mostrar 94 cartões amarelos, 3 duplos amarelos e 5 vermelhos directos na última época.