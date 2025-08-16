Famalicão soma segunda vitória na I Liga ao vencer Tondela
O Famalicão somou hoje a segunda vitória na edição 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer na segunda jornada na visita ao Tondela, por 1-0, em Rio Maior, casa emprestada dos beirões.
O francês Simon Elisor marcou o golo dos minutos no recinto ribatejano, aos 69 minutos, mantendo o pleno de triunfos do Famalicão, que lidera o campeonato, com seis pontos, após o triunfo caseiro por 3-0 frente ao Santa Clara.
No seu regresso à I Liga, o Tondela ainda não pontuou, tendo somado o segundo desaire, depois da derrota em Braga, na ronda inaugural, por 3-0.