Benfica estreia-se na I Liga com visita ao Estrela da Amadora

O Benfica estreia-se hoje na I Liga portuguesa de futebol, com a visita ao Estrela da Amadora, depois de ter visto o encontro da primeira jornada ser adiado devido aos compromissos europeus dos 'encarnados'.

A formação comandada por Bruno Lage começa o campeonato à segunda ronda, a partir das 20:30, no Estádio José Gomes, na Reboleira, poucos dias após ter garantido a presença no play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões.

Os duelos com o Nice, da terceira pré-eliminatória da 'Champions', estiveram na origem do adiamento do encontro com o Rio Ave, entretanto agendado para 23 de setembro, pelo que as 'águias' entram no campeonato já com uma partida em atraso.

Já o Estrela da Amadora arrancou a competição com um empate 1-1 em casa do Estoril Praia, depois de ter estado a perder com os estorilistas, que agora jogam no reduto do Vitória de Guimarães (18:00), derrotado na ronda inaugural pelo FC Porto (3-0).

No primeiro encontro do dia, às 15:30, o Famalicão, uma das sete equipas que venceram na primeira jornada, poderá isolar-se provisoriamente no topo da classificação na visita ao Tondela, que volta a defrontar um adversário minhoto, após ter sido derrotado pelo Sporting de Braga.

Na sexta-feira, AVS e Casa Pia deram o pontapé de saída da segunda ronda, com os lisboetas a imporem-se por 2-0 em Vila das Aves.

Programa da segunda jornada:

- Sexta-feira, 15 ago:

AVS - Casa Pia, 0-2

- Sábado, 16 ago:

Tondela - Famalicão, 15:30

Vitória de Guimarães - Estoril Praia, 18:00

Estrela da Amadora - Benfica, 20:30

- Domingo, 17 ago:

Rio Ave - Nacional, 15:30

Alverca - Sporting de Braga, 18:00

Santa Clara - Moreirense, 17:00 locais (18:00, horas de Lisboa)

Sporting - Arouca, 20:30

- Segunda-feira, 18 ago:

Gil Vicente - FC Porto, 20:15