Benfica joga estabilidade e 'milhões' com o Fenerbahçe de Mourinho

O Benfica tem boas memórias do Fenerbahçe, rival no 'play-off' de acesso à Liga dos Campeões de futebol, mas o mesmo não acontece quando no passado defrontou o português José Mourinho, atual técnico da equipa turca.

Na quarta-feira, o Benfica joga a primeira mão em Istambul, numa partida que poderá ter um peso muito grande nesta eliminatória, determinante no futuro próximo dos 'encarnados', numa altura em que o técnico Bruno Lage ainda não parece ter convencido os adeptos e em que o presidente Rui Costa tem eleições à vista em outubro.

O acesso à fase de liga da Liga dos Campeões, além do prestigio e dos milhões, promete trazer a estabilidade para os lados da Luz e para Lage e Costa, enquanto uma eliminação no 'play-off', e respetiva queda para a Liga Europa, vai deixar o universo benfiquista, já bastante divido, a 'ferro e fogo'.

Historicamente, o Benfica ultrapassou sempre o Fenerbahçe nas três eliminatórias em que apanhou os turcos, a última precisamente no acesso à 'Champions', em 2018/19, com Rui Vitória, mas o cenário muda de figura quando aparece Mourinho, já que a equipa da Luz apenas uma vez superou o mais titulado treinador português, ainda quando este estava no FC Porto.

Bruno Lage parece ter quase todo o plantel à disposição, tirando Bah e Manu Silva, a recuperarem de lesões graves, e vem de uma estreia na I Liga em que o Benfica acabou vitorioso perante o Estrela da Amadora (1-0), embora tenha feito uma exibição cinzenta na Reboleira.

Já o Fenerbahçe, fez ainda pior, ao empatar (0-0) no arranque do campeonato turco, no reduto do Goztepe, mas mostrou na terceira pré-eliminatória, frente ao Feyenoord, que pode causar danos, sobretudo nos jogos em casa.

Jogadores como Duran, En Nesyri, Fred, Skriniar e o internacional português Nelson Semedo, e também Talisca, os dois últimos ex-Benfica, estiveram em destaque na eliminatória com os holandeses e prometem dar trabalho aos 'encarnados'.

Em 2018/19, o emblema lisboeta (1-1 em Istambul e 1-0 na Luz) ultrapassou os turcos, na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, repetindo o sucesso de 2012/13, quando assegurou a final da Liga Europa. Nessa eliminatória, o Benfica até perdeu em Istambul, por 1-0, mas depois venceu em casa por 3-1.

Na primeira ronda da Taça dos Campeões Europeus, em 1975/76, o Benfica 'deu' 7-0 ao Fenerbahçe na Luz e perdeu a segunda mão fora por 1-0.

Na única vez que encontrou Mourinho na Europa, o Benfica acabou derrotado por duas vezes, quando o português dirigia o Manchester United, na fase de grupos da 'Champions' em 2017/18. Em Old Trafford, derrota por 2-0, já depois do 1-0 sofrido na Luz.

Quando Mourinho liderava o FC Porto, nos sete duelos que ficaram para a história, só por uma vez os 'encarnados' ultrapassaram o treinador luso e foi na final da Taça de Portugal, com um 2-1, após prolongamento.

Isto significa que Mourinho nunca perdeu na Luz em jogos oficiais.

O Fenerbahçe-Benfica, da primeira mão do 'play-off' da 'Champions' está agendado para as 22:00 locais (22:00 em Lisboa).

Entre os outros duelos do 'play-off', destaque para o Rangers-Club Brugge e o Basileia-Copenhaga.