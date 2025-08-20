Benfica empata a zero em Istambul na primeira mão do play-off

O Benfica empatou hoje 0-0 na visita aos turcos do Fenerbahçe, treinado por José Mourinho, em jogo da primeira mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga dos Campeões de futebol.

Com o 'nulo' em Istambul, os 'encarnados', que terminaram reduzidos a 10 elementos, por expulsão de Florentino, aos 71 minutos, adiam todas as decisões para o encontro da segunda mão, dentro de uma semana, em 27 de agosto, no Estádio da Luz, em Lisboa.

O vencedor desta eliminatória garante uma vaga na fase de liga da 'Champions', enquanto o derrotado será relegado para a Liga Europa.