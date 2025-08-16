Benfica começa I Liga a vencer na Amadora com penálti de Pavlidis

Um golo de Pavlidis, de grande penalidade, deu hoje a vitória ao Benfica na visita ao Estrela da Amadora, por 1-0, no primeiro jogo dos 'encarnados' na I Liga de futebol de 2025/26, para a segunda jornada.

O avançado grego assinou o único golo do encontro, aos 60 minutos, assegurando os três primeiros pontos do Benfica na 92.ª edição da I Liga, depois de os lisboetas terem adiado o jogo da ronda inaugural frente ao Rio Ave, para 23 de setembro.

O Estrela da Amadora, que empatou na primeira jornada no terreno do Estoril Praia (1-1), continua com um ponto.