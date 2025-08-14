Candidatura do PS pretende desenvolvimento integral de Câmara de Lobos

A candidatura do PS a Câmara de Lobos pretende um desenvolvimento integral para o concelho "visando assegurar melhores condições de vida para todos os câmara-lobenses, sem excepção". Isso mesmo ficou vincado, hoje, na entrega das listas de candidatos, no Tribunal do Funchal.

Os socialistas concorrem igualmente à Assembleia Municipal e às diferentes Juntas de Freguesia, tendo como mandatário Jacinto Serrão, ex-deputado à Assembleia Legislativa da Madeira e vereador na Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

Segundo nota encaminhada à imprensa, esta candidatura apresenta "um conjunto de homens e mulheres com experiência e conhecimento da realidade e dos desafios que o concelho enfrenta, assumindo como grandes causas a Habitação, nomeadamente a reabilitação de edifícios municipais para a construção de habitação pública, e a Mobilidade, com a criação de bolsas de estacionamento e alargamento de acessibilidades para melhorar a circulação rodoviária".

Outro dos compromissos passa pela criação da Loja do Munícipe. Essa deverá ser uma 'ferramenta' "para ajudar de forma mais próxima e célere os munícipes". Pretende ainda a implementação do Portal do Urbanismo Digital, "para agilizar os processos de licenciamento", a revisão do regulamento de atribuição de bolsas de estudo para apoiar mais os jovens do concelho, fomentar a participação dos mesmos, através da implementação do orçamento participativo nas escolas, e ainda o apoio à agricultura e às pescas são outras medidas que os socialistas se propõem a pôr em prática.

"As listas do PS em Câmara de Lobos destacam-se pelo cumprimento da paridade e representatividade de todas as freguesias, sendo constituídas por homens e mulheres militantes, mas também independentes, com formação académica e pessoal, demonstrando a confiança dos cidadãos do concelho no projecto apresentado pelo partido", indica a mesma nota.

Nilson Jardim é o candidato à Câmara Municipal e Carlos Gonçalves encabeça a lista à Assembleia Municipal de Câmara de Lobos. Eurico Castanha é o nome escolhido para encabeçar a lista à Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, Elizabeth Gomes dá a cara pelo Estreito de Câmara de Lobos e Tito Jesus avança no Jardim da Serra. Por seu turno, Artur Vicente é o candidato à Junta da Quinta Grande e Policarpo Figueira é o candidato no Curral das Freiras.