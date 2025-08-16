Já são conhecidas as equipas que vão entrar em campo para o Felgueiras-Marítimo

O Felgueiras recebe, hoje, o Marítimo, Estádio Dr. Machado de Matos.

As duas equipas procuram somar os primeiros pontos da época.

Entretanto já são conhecidos os jogadores que vão alinhar pelas duas formações.

O 11 'verde-rubro' é composto por: Samu, Noah Madsen, Marco Cruz, Martín, Alexandre Guedes, Xavier Sanchez, Francisco Gomes, Paulo Cabral, Carlos Daniel, Romain Correia (C), Guirassy. São suplentes: Pedro Teixeira, Jr. Almeida, Rodri, Enrique Zauner, Raphael, Mohamed, Rodrigo Borges, Afonso Freitas, França.

Pelo Felgueiras entram em campo: Diogo Figueiredo, João Pinto, Pedro Rosas, Henrique Martins, Leo, Gabi, Lucas Duarte, Feliz (C), Afonso Silva, Eirô, Vasco Moreira. São suplementes: Cristiano, Mario Viondi, Michel Costa, Abdoul Zangre, Berna, Jean Felipe, Pedro Ribeiro, Matheus Silva, Eric Ayiah.

A partida, a contar para a 2.ª jornada da Segunda Liga, está agendada para as 11 horas, com transmissão na SporTV 1.