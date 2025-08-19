Tecnologia da Miele ao melhor preço
Desconto na máquina de lavar, disponível na Raimundo Ramos
Durante muito tempo, acreditámos que a roupa mais delicada só podia ser tratada por profissionais, e que seguir rigorosamente as etiquetas era a única maneira de proteger as peças que mais gostamos. Mas esses dias acabaram.
Com a tecnologia da máquina de lavar roupa da Miele, modelo WWD320 WCS PWASH&8KG, disponível na Raimundo Ramos, pode dizer adeus aos mitos e receios na hora da lavagem.
A máquina oferece uma capacidade até 8 kg e a sua classe energética A ajuda-o a poupar na conta da luz. Além disso, a centrifugação a 1400 RPM acelera o processo de secagem.
Agora, por apenas 1.104,15 euros (IVA incluído) na Raimundo Ramos, aproveite este desconto para modernizar a sua lavandaria e garantir o melhor cuidado à sua roupa.
