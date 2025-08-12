Preços dos bens subiram 2,3% na Madeira em Julho

A variação média do Índice de Preços no Consumidor (IPC), na Madeira, nos últimos 12 meses, diminuiu para os 3,5%. Estes dados referentes a Julho deste ano apresentam uma diminuição de 0,1 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Já os preços dos bens subiram 2,3%, enquanto os serviços registaram um aumento mais expressivo, de 5,1%.

Os dados hoje divulgados pela Direcção Regional de Estatística dão conta de que a inflação subjacente situou-se em 3,6%, menos 0,2 pontos p.p. do que em Junho anterior.



As maiores variações positivas registaram-se nas classes de despesa “Restaurantes e hotéis” (10,1%), “Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis” (4,8%) e “Bebidas alcoólicas e tabaco” (4,1%). Em sentido inverso, a classe “Vestuário e calçado” foi a única a apresentar uma variação negativa, de -0,3%.



A nível nacional, a variação média do IPC fixou-se, em Julho, nos 2,3%, valor idêntico ao registado no mês anterior.



Já olhando para os dados homólogos, ou seja, comparando com Julho do ano passado, a variação de preços na Região foi de 3,2%, superior em 0,2 p.p. à do mês anterior. A nível nacional, a variação homóloga do IPC situou-se em 2,6%, mais 0,2 p.p. do que em Junho anterior.

O IPC, em Junho de 2025, registou uma variação mensal de -0,2% (-0,1% no mês anterior). No País, a variação mensal fixou-se em -0,4%, o que representa uma diminuição de 0,5 p.p. face aos 0,1% registados no mês anterior.

Em Julho de 2025, o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado de área útil, na Região, aumentou 0,5% face ao mês anterior e 7,0% em comparação com o mês homólogo (0,3% e 7,1% no mês anterior, respetivamente).

