Veículo dos bombeiros capota em Penedono e provoca quatro feridos ligeiros

Quatro bombeiros ficaram hoje com ferimentos ligeiros na sequência do capotamento de um veículo da corporação dos Voluntários do Dafundo, disse à agência Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

"A indicação que tenho é de que um veículo dos Bombeiros Voluntários de Dafundo [concelho de Oeiras, distrito de Lisboa] sofreu um capotamento, do qual resultaram quatro feridos ligeiros que foram transportados para o hospital da Guarda", disse a mesma fonte.

Segundo a GNR, o acidente aconteceu pelas 17:40 e o alerta foi para a localidade de Granja, concelho de Penedono, distrito de Viseu.

No distrito de Viseu e da Guarda estão centenas de bombeiros de todo o país, no combate ao incêndio que teve origem em dois fogos -- Sátão (distrito de Viseu) e Trancoso (distrito da Guarda) -- e que na sexta-feira tornou-se um só e alastrou-se a 11 municípios dos dois distritos.

Os 11 municípios são: Sátão, Sernancelhe, Moimenta da Beira, Penedono e São João da Pesqueira (distrito de Viseu); Aguiar da Beira, Trancoso, Fornos de Algodres, Mêda, Celorico da Beira e Vila Nova de Foz Coa (distrito da Guarda).

O incêndio de Vila Boa, freguesia de Ferreira de Aves, em Sátão, distrito de Viseu, teve alerta às 01:03 de quarta-feira, tendo no mesmo dia chegado aos municípios de Sernancelhe, também no distrito de Viseu, e ao de Aguiar da Beira, distrito da Guarda.

Pelas 18:25 de hoje, combatiam este incêndio 889 operacionais, apoiados por 295 veículos e um meio aéreo, segundo a página oficial na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O alerta para o incêndio de Freches, no município de Trancoso, distrito da Guarda, aconteceu há uma semana, no sábado dia 09, às 17:21.

Pelas 18:25 de hoje, combatiam este incêndio 444 operacionais, apoiados por 145 veículos e três meios aéreos, também segundo os dados disponíveis no 'site' da ANEPC.