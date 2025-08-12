Plenários de trabalhadores vão condicionar transportes públicos na Madeira na segunda-feira

Os utilizadores dos transportes públicos na Madeira vão enfrentar perturbações significativas na próxima segunda-feira, 18 de Agosto, devido à realização de dois plenários de trabalhadores que irão afectar o funcionamento normal das principais operadoras da Região.

O primeiro período de perturbações ocorrerá entre as 11h00 e as 15h00, quando se realizará o plenário de trabalhadores da SIGA Rodoeste. Este encontro laboral, que se prolonga por quatro horas consecutivas, coincide precisamente com o período de maior movimento, afectando quem necessita de deslocações durante a manhã e início da tarde.

Posteriormente, os utilizadores dos Horários do Funchal também enfrentarão dificuldades entre as 16h30 e as 19h30, período em que decorrerá o segundo plenário. Este horário abrange o final da tarde de segunda-feira, momento habitual de regresso a casa para muitos madeirenses.

A sobreposição temporal destes dois plenários significa que, na prática, o serviço de transporte público na Madeira estará condicionado durante cerca de sete horas e meia consecutivas, das 11h00 às 19h30.

O Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT) reconhece os transtornos que esta situação irá causar, tendo dirigido um apelo à "melhor compreensão" face aos constrangimentos inevitáveis.