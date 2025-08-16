Colisão envolveu um pesado e dois ligeiros na Camacha

Uma colisão entre um autocarro e dois veículos ligeiros, ocorrida ao final da tarde de ontem na Estrada Regional 102, na Camacha, na zona do Ribeiro Serrão, causou um ferido.

A vítima, um homem de 46 anos, saiu do carro pelos próprios meios, mas como se queixava de dores nas costas foi assistido no local por uma equipa dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e transportado para o hospital.

Segundo testemunhas, um dos automóveis colidiu na parte traseira do autocarro e o outro carro não foi a tempo de parar e também colidiu no ligeiro.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.

O acidente ocorreu por volta das 19 horas.