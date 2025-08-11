Família pede ajuda para encontrar idoso desaparecido no Funchal

Pedro Rodrigues, de 80 anos, encontra-se desaparecido no Funchal.

Segundo a família, o homem desapareceu do Lar da Ajuda ao início da tarde e ninguém sabe do seu paradeiro.

A família pede a quem tiver alguma informação para entrar em contacto com a Polícia de Segurança Pública, onde já apresentou queixa.

O homem vestia calças de ganga, umas sapatilhas pretas e um casaco azul escuro impermeável com capuz.