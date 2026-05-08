Dinheiro bloqueado pelos EUA deve ser usado para reparar sistema eléctrico

O líder da oposição venezuelana propôs hoje a utilização do dinheiro da Venezuela bloqueado no estrangeiro, sob supervisão dos Estados Unidos, para recuperar o sistema elétrico do país, afetado por falhas constantes que provocam apagões.

"Em vez disso, esse dinheiro está a pagar a um escritório privado de advogados nos Estados Unidos contratado para defender quem acrescentou anos a esta crise", criticou Edmundo González Urrutia, numa referência ao ex-líder Nicolás Maduro, capturado a 03 de janeiro pelas autoridades norte-americanas e atualmente detido em Nova Iorque.

González Urrutia reagia assim a um comunicado do Governo venezuelano, divulgado quinta-feira, no qual afirmou estar a "executar manobras" de estabilização e proteção do Sistema Elétrico Nacional para garantir o equilíbrio do serviço, assegurando que foi alcançado "um marco na procura" de eletricidade.

O executivo indicou que as "elevadas temperaturas" e o "crescimento económico" estão na origem da forte procura de energia, embora dirigentes da oposição denunciem há anos corrupção e falta de manutenção no sistema elétrico.

O Governo de Caracas pediu ao setor privado para utilizar de forma responsável as próprias fontes de geração de energia perante as altas temperaturas previstas para quinta-feira e hoje, tendo igualmente proibido a mineração digital em todo o território.

O comunicado acrescentou que, a partir de agora, será lançada uma convocatória nacional envolvendo setores privados, industriais, académicos e científicos para apresentar o Plano de Recuperação e Transformação do Sistema Elétrico Nacional venezuelano.

A este propósito, González Urrutia criticou a resposta do Governo de pedir ao setor privado que utilize os próprios geradores elétricos e aos venezuelanos que "poupem eletricidade".

O líder da oposição disse que o problema do sistema elétrico não está relacionado com as sanções impostas à Venezuela -- como têm defendido várias autoridades, entre as quais a Presidente interina, Delcy Rodríguez --, mas sim por "nenhuma empresa séria assinar um contrato com quem não tem legitimidade para o cumprir".

"Os mesmos que nunca ficaram sem eletricidade em casa pedem agora ao país que aceite a 'nova' escuridão", afirmou González Urrutia, exilado desde 2024.

A Venezuela enfrenta diariamente avarias no fornecimento de energia elétrica, sobretudo em regiões afastadas de Caracas, pelas quais o Governo responsabilizou no passado a oposição, apesar de as instalações do setor serem vigiadas por militares.