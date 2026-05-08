Sociedades de Desenvolvimento distinguem Laura Santos pelo título nacional de golfe Sub-14

A Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, S.A. distinguiu a atleta Laura Santos com um voto de louvor, numa cerimónia realizada no Porto Santo Golfe, em reconhecimento pela conquista do título de Campeã Nacional de Golfe Sub-14.

A homenagem assinala o percurso da jovem golfista, uma das promessas do golfe português, que tem somado resultados de grande destaque nas competições nacionais e regionais. Depois de, em 2024, se ter evidenciado com uma vitória no Drive Tour Sub-14 e de se ter sagrado Campeã Nacional Sub-12, Laura Santos voltou a confirmar o seu potencial competitivo ao conquistar o título nacional Sub-14.

A atleta, que começou a jogar golfe ainda muito jovem, inspirada pelo exemplo do irmão, tem desenvolvido grande parte do seu percurso no Porto Santo Golfe, espaço que tem sido determinante para a sua evolução técnica e competitiva. Ao longo dos últimos anos, Laura Santos representou também Portugal em provas internacionais, competindo com atletas mais experientes e contribuindo desta forma para a projeção do golfe praticado no Porto Santo.

“A Laura Santos é hoje um exemplo para os jovens atletas do Porto Santo e da Região. A conquista do título de Campeã Nacional Sub-14 demonstra que, com trabalho, foco e resiliência, é possível alcançar resultados de excelência e levar o nome do Porto Santo ao topo do golfe português. Este voto de louvor é o reconhecimento justo de um percurso marcado pelo talento, pela disciplina e pela dedicação.“ Presidente do Conselho de Administração das Sociedades de Desenvolvimento, Élia Ribeiro

A responsável sublinhou ainda que este resultado é também motivo de orgulho para o Porto Santo Golfe, enquanto infraestrutura que, há mais de duas décadas, tem contribuído para criar as melhores condições de formação e evolução de atletas na Ilha Dourada.

Neste contexto, Élia Ribeiro destacou que “a existência deste campo permitiu consolidar uma base de trabalho regular, qualificada e orientada para o desenvolvimento da modalidade, ao possibilitar que jovens talentos locais possam crescer desportivamente no Porto Santo e afirmar-se ao mais alto nível do golfe nacional”.

Com esta homenagem, a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo reafirma o seu compromisso com a promoção do desporto, com a valorização dos atletas da Região e com o papel do Porto Santo Golfe enquanto infraestrutura estratégica para a formação de novos talentos, para o desenvolvimento da modalidade e para a afirmação do Porto Santo no panorama desportivo nacional.