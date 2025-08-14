Saiba como identificar e prevenir um golpe de calor nos animais

As temperaturas elevadas e a exposição prolongada ao sol podem desencadear um golpe de calor nos animais, uma situação que, em casos extremos, pode levar à morte.

Isto acontece quando a temperatura corporal do animal aumenta de forma acentuada e supera a capacidade natural de arrefecimento o que, sem um tratamento imediato, pode causar a falência dos órgãos.

Os animais podem apresentar uma respiração ofegante e muito acelerada mesmo em repouso, tremores, saliva excessiva e muitas vezes perda de consciência.

Saiba como agir se suspeitar que o seu animal está a sofrer um golpe de calor.

Nestas situações, o mais aconselhado é dirigir-se no imediato a um hospital veterinário para que o tratamento médico seja iniciado o mais rápido possível.

No entanto, o arrefecimento do animal já deve ser iniciado pelos tutores que devem começar por colocá-lo em ambientes frescos e com ventilação, manter o pêlo molhado (colocando toalhas molhadas sobre o mesmo), sem nunca colocar água gelada sobre o animal para não provocar um choque térmico.

Mas o melhor mesmo é evitar que o seu animal de estimação chegue a este ponto.

Para isso, deve garantir que o animal tem acesso a zonas frescas e com sombra, evitar levá-lo a passeios muito longos nas horas de calor extremo, levar água para os passeios e nunca deixar os animais nos carros com os vidros fechados.

É preciso ter em atenção que os animais com o focinho achatado e que têm dificuldades respiratórias, como pugs, buldogues ou boxers vão ter muito mais dificuldade em dissipar o calor nesta altura, motivo pelo qual os cuidados devem ser redobrados.