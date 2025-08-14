'Ribeira Brava em Primeiro' promete governação “próxima, transparente e livre de interesses partidários”

O movimento independente Ribeira Brava em Primeiro (RB1) formalizou, hoje, no Tribunal da Ponta do Sol a candidatura às Eleições Autárquicas de 12 de Outubro.

A lista, liderada por Marco Martins, actual presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Brava, que defende uma governação “próxima, transparente e livre de interesses partidários”.

O programa eleitoral do RB1 assenta em dez eixos principais: proximidade, apoio social, economia, mobilidade, cultura, ambiente, urbanismo, protecção animal, segurança e agricultura.

Marco Martins sublinha que a candidatura é movida “não por interesses partidários, mas pelo bem comum”.

“Queremos um concelho mais justo, mais próximo e mais coeso, onde ninguém fica para trás. Ribeira Brava em Primeiro é o nosso compromisso”, afirmou o candidato, citado em nota de imprensa.