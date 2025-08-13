Espanha pede ajuda da UE para combater vários fogos

Espanha recorreu hoje à noite ao mecanismo de ajuda da UE, para combater os vários incêndios que lavram no país, solicitando "duas aeronaves Canadair", anunciou o ministro do Interior espanhol.

"Formalizámos o pedido à UE esta noite e solicitámos um módulo com duas aeronaves Canadair", especializadas no combate a incêndios, destacou Fernando Grande-Marlaska à rádio Cadena Ser.

Sete pessoas foram hoje hospitalizadas, quatro delas em estado crítico, em Castela e Leão (noroeste), uma das regiões espanholas mais afetadas pelos incêndios que assolam o país há vários dias e já causaram dois mortos.

A outra região onde a situação é mais preocupante é a Galiza (extremo noroeste), onde cerca de 11.500 hectares já foram destruídos pelas chamas, sobretudo na província de Ourense, onde os bombeiros não conseguem extinguir um grande incêndio em Chandrexa de Queixa.

Entre as sete pessoas hospitalizadas na quarta-feira pelo governo regional de Castela e Leão está um homem de 37 anos com queimaduras em mais de 85% do corpo.

As outras três pessoas também consideradas em estado crítico são uma mulher de 56 anos com queimaduras em metade do corpo e dois homens de 64 e de 36 anos.

Foi nesta mesma região de Espanha que um voluntário de 35 anos morreu na terça-feira enquanto combatia um incêndio.

Na região, mais de 8.000 pessoas foram retiradas por precaução devido a dois incêndios nas províncias de León e Zamora, de acordo com as autoridades.

O noroeste do país concentra a maioria dos 15 grandes incêndios que preocupam bombeiros e autoridades.

Trinta incêndios estão a ser extintos diariamente na região, disse o presidente da Comunidade Autónoma da Galiza, Alfonso Rueda.

Os serviços de comboio de alta velocidade foram suspensos entre Madrid e a Galiza "devido a um incêndio junto às infraestruturas", anunciou a operadora ferroviária espanhola (Adif).

Além da onda de calor, que pode durar até segunda-feira, as preocupações agravaram-se durante o dia com as fortes rajadas de vento.