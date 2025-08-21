Jorge Santos ouve jovens da Ribeira Brava

“Governar sem ouvir os jovens é governar de costas voltadas para o futuro que queremos continuar a construir”, sublinha o candidato à presidência da Câmara Municipal da Ribeira Brava, pela coligação PSD/CDS, que ontem reuniu com algumas dezenas de jovens do concelho.

"As políticas de juventude estão e estarão, sempre, no centro das suas prioridades", garante Jorge Santos.

"É também com os jovens que queremos contar para desenvolvermos o nosso projecto político e somos os primeiros a querer ter a juventude na mesa das decisões da Câmara, sendo prova disso a equipa que integra esta candidatura”, reforçou o candidato citado em comunicado de imprensa.

A mesma nota dá conta que, durante este encontro que decorreu na sede do PSD local, organizado em parceria com a JSD, Jorge Santos ouviu, durante cerca de três horas, as principais preocupações deixadas pelos jovens ribeira-bravenses.

O encontro versou áreas como a habitação, a mobilidade e o emprego, às quais esta candidatura promete dar seguimento no próximo mandato, caso vença as Eleições de 12 de Outubro.

“As 32 propostas recolhidas neste encontro altamente participado serão tidas em consideração e linha de conta na definição das nossas políticas municipais para os próximos anos”, assegurou Jorge Santos, sublinhando que "existem outras em que é preciso intervir", tais como o ambiente, a cultura, o desporto, a educação e a participação cívica.

O apoio à reabilitação de habitações, o reforço dos programas de emprego em parceria com empresas privadas, a criação de um Espaço Jovem e de Coworking e a dinamização do Cartão Jovem Municipal e do Conselho Municipal da Juventude foram algumas das propostas já assumidas, que Jorge Santos deverá integrar no seu Manifesto Eleitoral.