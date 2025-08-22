Homem agrediu funcionário e vandalizou bar no Funchal
Responsável afirma ter estragos no bar que ultrapassam os 15 mil euros
Um indivíduo, alegadamente alcoolizado, agrediu um funcionário no bar ‘100 Montaditos’, no Funchal, ao final da tarde de ontem. O funcionário foi agredido a soco e sofreu alguns ferimentos, tendo sido necessário receber tratamento hospitalar.
Além disso, o homem provocou vários estragos no estabelecimento, causando um prejuízo avaliado em mais de 15 mil euros.
Segundo o DIÁRIO apurou junto de uma das responsáveis pelo espaço, tudo aconteceu por volta das 19 horas.
Este indivíduo que “aparentava estar bastante embriagado” encontrava-se no estabelecimento com um amigo e terá importunado uma das funcionárias.
Ao se aperceber dos “abusos”, a chefe dirigiu-se até ele e mandou-o parar com as provocações, tendo pedido a outro funcionário do sexo masculino para atendê-lo.
O cliente não gostou e deslocou-se ao balcão para pedir mais cerveja. Quando o funcionário recusou servir-lhe mais álcool, o homem partiu para agressão física.
Destruiu ainda diversas cadeiras e mesas e danificou a porta de entrada, assim como outros objectos.
As responsáveis contactaram de imediato a Polícia de Segurança Pública, mas logo que o cliente se apercebeu da chegada do carro-patrulha colocou-se em fuga, deixando a ameaça de voltar noutro dia para ajustar contas.
As lesadas dizem que outros clientes ficaram bastante assustados com a situação e que devido ao vandalismo tiveram de encerrar o bar mais cedo.
Pedem ainda mão pesada à justiça e mais policiamento para evitar situações semelhantes.
Este não é um cliente habitual daquele bar.
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo