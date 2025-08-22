Homem agrediu funcionário e vandalizou bar no Funchal

Um indivíduo, alegadamente alcoolizado, agrediu um funcionário no bar ‘100 Montaditos’, no Funchal, ao final da tarde de ontem. O funcionário foi agredido a soco e sofreu alguns ferimentos, tendo sido necessário receber tratamento hospitalar.

Além disso, o homem provocou vários estragos no estabelecimento, causando um prejuízo avaliado em mais de 15 mil euros.

Segundo o DIÁRIO apurou junto de uma das responsáveis pelo espaço, tudo aconteceu por volta das 19 horas.

Este indivíduo que “aparentava estar bastante embriagado” encontrava-se no estabelecimento com um amigo e terá importunado uma das funcionárias.

Ao se aperceber dos “abusos”, a chefe dirigiu-se até ele e mandou-o parar com as provocações, tendo pedido a outro funcionário do sexo masculino para atendê-lo.

O cliente não gostou e deslocou-se ao balcão para pedir mais cerveja. Quando o funcionário recusou servir-lhe mais álcool, o homem partiu para agressão física.

Destruiu ainda diversas cadeiras e mesas e danificou a porta de entrada, assim como outros objectos.

As responsáveis contactaram de imediato a Polícia de Segurança Pública, mas logo que o cliente se apercebeu da chegada do carro-patrulha colocou-se em fuga, deixando a ameaça de voltar noutro dia para ajustar contas.

As lesadas dizem que outros clientes ficaram bastante assustados com a situação e que devido ao vandalismo tiveram de encerrar o bar mais cedo.

Pedem ainda mão pesada à justiça e mais policiamento para evitar situações semelhantes.

Este não é um cliente habitual daquele bar.