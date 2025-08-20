Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Câmaras ganharam 500 funcionários em 14 anos. Emprego Público caiu no Governo Regional à conta da saída de professores mas nos municípios cresceu 15,4%, atingindo em Junho um número recorde. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 7.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. Só o PSD concorre a tudo. Há freguesias onde se apresentam apenas duas listas, algumas delas, opondo os partidos da coligação. O líder da oposição JPP está ausente em quatro concelhos * Mais serviços e menos actividades é o que se pede em São Roque do Faial.

Exportação de Vinho Madeira cresce 7% na Europa. Volume de negócios ultrapassou os 4 milhões nos primeiros sete meses do ano. Produto volta-se para os mercados clássicos, perante as quebras nos EUA e na Alemanha.

Fique também a saber que Polícia apanha suspeito de fogo posto. Combate a incêndio na Ponta do Pargo mobilizou três corporações de bombeiros e um meio aéreo.

E, por fim, Gestão sustentável de resíduos têxteis. Madeira integra projecto internacional que promove a economia circular.

