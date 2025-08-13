Homem ficou inconsciente na Praia dos Reis Magos

Um homem de 69 anos sentiu-se mal ao final da tarde de ontem, quando estava a nadar na Praia dos Reis Magos, no Caniço, e ficou inconsciente.

O banhista foi retirado da água por populares que se aperceberam que o homem estava a boiar na água.

O sexagenário recuperou entretanto a consciência e foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.