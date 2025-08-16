Homem a queimar mato no Funchal accionou bombeiros

Uma suspeita de incêndio no Impasse do Caminho do Meio, no Funchal, mobiliou esta madrugada 10 elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses para o local.

Tratou-se de um indivíduo que esteve a limpar o jardim e pegou fogo ao mato que ficou a moer durante a noite.

O proprietário foi alertado e extinguiu o fogo com uma mangueira.

A Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência.