Dois homens agredidos de madrugada no Funchal

Dois homens, de 32 e de 35 anos, foram agredidos na madrugada de hoje na Avenida Sá Carneiro, no Funchal.

As primeiras informações davam conta de um indivíduo agredido, mas confirmou-se depois que foram duas vítimas.

O homem de 32 anos foi assistido pela Cruz Vermelha Portuguesa, tendo os Bombeiros Sapadores do Funchal ministrado os primeiros socorros ao outro homem de 35 anos.

Ambos foram transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento, por volta das 5 horas.