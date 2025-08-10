 DNOTICIAS.PT
Mais um homem agredido de madrugada no Funchal

À semelhança do que tem vindo a acontecer nos últimos dias, na madrugada de hoje os bombeiros foram chamados para acudir mais uma pessoa vítima de agressão no Funchal.

Desta vez um homem de 35 anos foi agredido na Avenida Sá Carneiro e teve de ser transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância dos Bombeiros Sapadores do Funchal, pelas 5 horas.

