Atropelamento com fuga no Funchal

Um homem com cerca de 40 anos diz ter sido atropelado na noite de ontem na Rua do Ribeirinho, no Funchal.

Ao que foi possível apurar, o condutor do carro colocou-se em fuga sem prestar a devida assistência à vítima.

O homem deslocou-se ao Comando Regional da PSP para pedir socorro.

Uma vez que se queixava de dores num membro inferior, foi transportado para o hospital numa ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.