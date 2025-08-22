Calheta recebe 'Cãominhada' a 30 de Agosto
A primeira edição da 'Cãominhada' vai realizar-se na Calheta, no dia 30 de Agosto, sendo que a partida está prevista para as 9h30. O percurso tem início na Praceta 24 Junho e irá terminar no Porto Recreio.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo instagram @pet.trailer.dianaguerra ou pelo 964997437. Os tutores são convidados a contribuir com algo para que no final se faça um lanche convívio.
"É obrigatório os animais estarem vacinados, desparasitados e estarem sobre a vigilância do tutor com trela", aponta a organização.