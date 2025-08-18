Tributo a Adele no Capoeira Lounge dia 23 de Agosto
O ciclo de concertos de Verão, tem lugar aos Sábados, a partir das 21:00.
Sarah Borges apresenta, em quarteto, um emocionante tributo a Adele. Com interpretações de temas icónicos como ‘Hello’, ‘Someone Like You’ e ‘Rolling in the Deep’, esta será uma noite repleta de emoção.
No Capoeira Lounge Bar, dia 23 de Agosto, a partir das 21:00. Não perca este espetáculo.
Próximos concertos
23.08 – Adele – Concerto Tributo - Sarah Borges em Quarteto
13.09 – Jazz - American Song Book
27.09 – Beatles by the Beetlers – Concerto Tributo
11.10 – Triângulo
25.10 – Simon and Garfunkle – Concerto Tributo
Capoeira Lounge Bar
Caniço-de-Baixo – Complexo Balnear Lido Galomar, piso -2
Informações: 291 930 930 | [email protected]