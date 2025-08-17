Furtaram 1.700 euros e bebidas de restaurante no Estreito da Calheta
Empresário garante ter em sua posse imagens que identificam o autor
O restaurante Doce Sabor, localizado na Estrada Regional 223, no Estreito da Calheta, foi assaltado na madrugada de ontem.
Ao DIÁRIO, o proprietário confirmou que o furto ocorreu pelas 6 horas, numa altura em que o restaurante tinha a luz acesa e tinha funcionários a trabalhar no interior, mas noutro compartimento.
O assaltante, um indivíduo na casa dos 30 anos, empurrou a porta do estabelecimento sem que ninguém se apercebesse e deitou a mão à caixa registadora.
Furtou 1.700 euros em dinheiro e ainda diversas garrafas de bebidas alcoólicas, nomeadamente vinho, uísque e martini.
Posto isto colocou-se em fuga para parte incerta.
O lesado referiu que contactou de imediato a Polícia de Segurança Pública, que se deslocou ao local e tomou conta da ocorrência. Os agentes policiais recolheram as impressões digitais e visionaram ainda as imagens do circuito de videovigilância para identificar o autor do crime.
O empresário garantiu que, com base nas imagens, percebeu que se tratava de um “indivíduo estrangeiro, que falava inglês”, que tinha estado no restaurante a almoçar com um grupo de quatro durante o dia.
“Eles eram um grupo de quatro. Estiveram no restaurante durante o dia, apreciaram o espaço e um deles até referiu que praticava box há 10 anos em tom intimidatório”, contou, admitindo que nunca desconfiou das suas intenções.
Em cinco anos, esta foi a primeira vez que o restaurante foi assalto.
Mais Casos
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo