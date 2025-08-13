Gregório Câmara encabeça lista do PS à Assembleia Municipal na Calheta
Gregório Câmara será o cabeça-de-lista do Partido Socialista à Assembleia Municipal da Calheta nas eleições de 12 de Outubro.
O candidato, que é presidente da Concelhia da Calheta do PS, é formado em Engenharia Informática, nasceu na Venezuela e é descendente de madeirenses. Em 2016, em busca de um futuro mais estável para a sua família decidiu emigrar para a Madeira. Desde então, vive na Calheta, onde encontrou um novo lar, mas também a oportunidade de crescer, trabalhar (tem vindo a construir uma sólida carreira nas áreas de telecomunicações e electrotécnica) e retribuir, sentindo, por isso, uma profunda gratidão e um compromisso diário com a terra que o recebeu.
Foi com esse espírito de participar na vida social, para ajudar a construir um futuro melhor para as novas gerações na terra que o acolheu, que aceitou o repto lançado por Sofia Canha, candidata à presidência da Câmara Municipal da Calheta, para encabeçar a lista à Assembleia Municipal.
Decidiu dar a cara pelo PS, partido com cujos princípios se identifica, garantindo uma candidatura assente no respeito e no compromisso com a comunidade.
Gregório Câmara associa-se ao projecto liderado por Sofia Canha, apontando a uma governação transparente, responsável e comprometida com os calhetenses, focada na procura de soluções para áreas como a habitação, a mobilidade, o apoio social e o desafio demográfico.