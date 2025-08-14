25 de Agosto é a data oficial da vindima para 2025

O início oficial da Vindima 2025 será a 25 de Agosto.

A data foi hoje definida, numa reunião entre o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, o conselho directivo do Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM) e os operadores económicos do sector.

Em comunicado de imprensa, a tutela avança igualmente que "a Adega de São Vicente encontra-se operacional para recepcionar e processar a uva", sendo que "o IVBAM manterá uma tolerância de meio grau na uva recepcionada e fará uma fiscalização integral da produção entregue antes da data oficial".

Até ao dia 14 de Agosto foram entregues 30.570 quilos de uva, de 21 viticultores, maioritariamente do Porto Santo e Câmara de Lobos, indica a mesma nota.

É também referido que o Governo Regional manterá, este ano, o apoio de 200 euros à tonelada, para a casta Tinta Negra.

Ainda de acordo com a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, "a estimativa de produção é de 2.921.894 quilos, menos 9,6% quem 2024, muito por força das condições climatéricas sentidas na altura do abrolhamento da vinha e nos últimos meses, principalmente na Costa Norte e Câmara de Lobos".

"O tempo frio e alguma precipitação sentida, até Maio deste ano, fizeram com que as entregas se realizem mais tarde do que é habitual (sensivelmente 10 dias), atendendo à tardia maturação das uvas", sustenta a tutela, acrescentando que "para mitigar os efeitos adversos das alterações climatéricas", o IVBAM tem reforçado o apoio técnico, "nomeadamente através de ações de esclarecimento aos viticultores, em vários concelhos da Região".