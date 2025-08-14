Tributo a Adele no Capoeira Lounge dia 23 de Agosto

Sarah Borges apresenta, em quarteto, um emocionante tributo a Adele. Com interpretações de temas icónicos como ‘Hello’, ‘Someone Like You’ e ‘Rolling in the Deep’, esta será uma noite repleta de emoção. No Capoeira Lounge Bar, dia 23 de Agosto, a partir das 21:00. Não perca este espetáculo.

16.08 – Noite de Fado

23.08 – Adele – Sarah Borges em Quarteto

13.09 – American Song Book

27.09 – Beatles by the Beetlers – Concerto Tributo

11.10 – Triângulo

25.10 – Simon and Garfunkle – Concerto Tributo

Capoeira Lounge Bar

Caniço-de-Baixo – Complexo Balnear Lido Galomar, piso -2

Informações: 291 930 930 | [email protected]